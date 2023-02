Basket, il coach della Givova Scafati si dimette. Possibile il ritorno in Campania di Pino Sacripanti

Attilio Caja ha comunicato ieri sera alla Givova Scafati le sue dimissioni da coach per motivi personali. “La società, seppur con rammarico e dispiacere, accetta le dimissioni, ringrazia l’allenatore per il lavoro espletato e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera”, si legge in una nota del club campano, che non ha ancora reso noto il nome del suo successore. La squadra è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Trento (5 le sconfitte nelle ultime 6 gare). Possibile il ritorno in Campania di Pino Sacripanti, che dopo Caserta, Avellino e Napoli potrebbe di nuovo trasferirsi nella nostra regione. Novità nelle prossime ore.