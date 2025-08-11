Basket, Italia di bronzo agli europei femminili Under 20

Roma, 11 ago. (askanews) – Un’altra giornata da ricordare. E’ un’estate esaltante quella che sta vivendo la pallacanestro italiana, a livello Senior (Bronzo delle Azzurre al Pireo) e Giovanile: oggi a Matosinhos (Portogallo), infatti, la Nazionale Under 20 Femminile ha vinto la medaglia di Bronzo all’Europeo di categoria sconfiggendo nettamente la Svezia (84-51). Terzo podio per una nostra formazione Giovanile, dopo l’Oro vinto dall’Under 20 Maschile a Heraklion e il Bronzo ottenuto dall’Under 18 Maschile a Belgrado. Ricordando anche il successo della Nazionale Under 15 Maschile al recente Torneo dell’Amicizia. Il commento del presidente FIP Giovanni Petrucci: “Bello vedere i sorrisi delle Azzurre della Nazionale Under 20 Femminile con la medaglia di Bronzo al collo, complimenti a loro e allo Staff per l’ennesimo successo di un’estate senza precedenti. Il mio pensiero affettuoso va alla famiglia di Paola Mauriello, che oggi ci ha lasciato. Questa Medaglia nel mio cuore è anche per lei”. Le Azzurre sono scese in campo con un nastro in segno di lutto per la prematura scomparsa di Paola Mauriello, giocatrice della Nazionale e di tanti club del campionato italiano. (Foro Federbasket)