Basket, Italia eliminata ai quarti dalla Francia

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – L’Italbasket è stata eliminata

dalla Francia ai quarti di finale del torneo olimpico. La squadra

di Meo Sacchetti è stata in partita per tutti i 40′ ed ha ceduto

con il punteggio di 84-75 con i seguenti parziali: 25-20, 42-43,

54-64. Gli azzurri sono stati avanti di 6 punti sia nel primo (12-6) che nel secondo periodo (30-24) andando al riposo lungo sotto di 1 (42-43). Nel terzo quarto, la Francia ha accelerato arrivando anche al +14 (48-62 a 3’30” dal 30′), ma negli ultimi 10′ è salito in cattedra Simone Fontecchio che da solo ha limato il gap segnando 10 punti del parziale di 12-2 con cui gli azzurri hanno impattato sul 66-66 a 5’50” dalla sirena. Poi, una tripla di Gallinari a 2’30” dalla fine ha rimesso di nuovo in pari il punteggio (73-73), ma nel finale la Francia è più lucida, l’Italia sbaglia alcune conclusioni e finisce 84-75 per i transalpini. Fontecchio chiude con 23 punti, Gallinari con 21 (con 10 rimbalzi); nella Francia Gobert miglior realizzatore con 22 punti, poi Fournier con 21 e Batum con 15 punti e 14 rimbalzi.

