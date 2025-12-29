Basket, la Fip al Trapani: “Lesa immagine del basket italiano”

Roma, 29 dic. (askanews) – Il braccio di ferro tra Federbasket e Trapani Sharks entra in una fase ancora più tesa. Dopo le parole durissime pronunciate ieri dal direttore sportivo Valeriano D’Orta al termine della sconfitta casalinga contro Varese – con la minaccia di una possibile mancata presentazione a Bologna nel prossimo turno, sullo sfondo della vicenda dei mancati pagamenti e della penalizzazione in classifica – è arrivata la risposta ufficiale della Fip.

La Federazione Italiana Pallacanestro ha convocato d’urgenza un Consiglio federale straordinario, al termine del quale ha diffuso un comunicato dai toni molto fermi. Nel testo, il Consiglio ha ribadito la correttezza dell’operato federale nella gestione della vicenda, respingendo con decisione qualsiasi accusa di “volontà persecutoria” e sottolineando come l’azione della Fip sia stata esclusivamente finalizzata al rispetto delle regole di partecipazione al massimo campionato.

Allo stesso tempo, la Federazione ha giudicato il comportamento della società Trapani Shark “gravemente lesivo dell’immagine dell’intero movimento”, conferendo all’unanimità al presidente federale un ampio mandato per valutare e intraprendere ogni iniziativa utile alla tutela della credibilità del sistema, comprese eventuali azioni di carattere legale.

Nel comunicato viene inoltre chiamata in causa la Lega Basket Serie A, invitata ad assumere tutte le decisioni di natura endoassociativa necessarie per evitare che la credibilità del campionato venga ulteriormente compromessa. La crisi tra Trapani e le istituzioni del basket italiano, dunque, non accenna a rientrare e rischia di avere ripercussioni immediate sul regolare svolgimento del campionato.