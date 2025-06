Basket, la Virtus da Polonara per consegnarli coppa dello scudetto

Roma, 18 giu. (askanews) – L’avevano promesso e l’hanno fatto. Questo pomeriggio la Virtus Segafredo Bologna ha portato la coppa dello scudetto di basket conquistata ieri sera in gara tre contro Brescia, in ospedale da Achille Polonara. Il giocatore delle V nere è ricoverato presso l’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna per curarsi da una leucemia mieloide che lo ha colpito. Il racconto della visita sui social. Alle 15.51 POlonara si è affacciato dala finestra della camera che occupa al terzo piano della struttura ospedaliera. POi lo hanno raggiunto Marco Belinelli, il capitano, Toko Shengelia e Ale Pajola. Avevano la coppa in mano. Polonara non può avere contatti con l’esterno. E nemmeno con la gente dentro l’ospedale. Per i compagni è stata fatta un’eccezione, i giocatori sono entrati per consegnare la coppa e dare sostegno ad Achi.