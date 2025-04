Basket Nba, Golden State e Orlando ai playoff

Roma, 16 apr. (askanews) – Golden State e Orlando conquistano i playoff di basket Nba, da testa di serie numero 7 di Western e Eastern Conference. Vincono contro Memphis (121-116) e Atlanta (120-95) le sfide di play-in giocate in casa e guadagnano così l’accesso alla rispettiva Gara 1 di primo turno di domenica 20 aprile, a Houston e Boston.

Hawks e Grizzlies avranno invece una seconda opportunità per acciuffare di rincorsa i playoff, da testa di serie numero 8: ospiteranno venerdì le vincenti di Chicago-Miami e Sacramento-Dallas di stanotte (ore 1.30 e 4 italiane, rispettivamente). In palio ci saranno gli incroci playoff con Cleveland e Oklahoma City, le migliori per record di Est ed Ovest.

I playoff 2025 cominceranno sabato 19 aprile. Le Finals il 5 giugno.

Tabellone playoff NBA, la Eastern Conference Play-In Chicago Bulls (9)-Miami Heat (10) Orlando Magic (7)-Atlanta Hawks (8) 120-95

Chicago Bulls/Miami Heat vs Atlanta Hawks Gli Orlando Magic vanno direttamente ai playoff, la vincente di Chicago Bulls-Miami Heat sfiderà la perdente gli Atlanta Hawks per l’ultimo posto ai playoff.

Primo turno

Cleveland Cavaliers (1) VS vincente della sfida al play-in tra la perdente di Orlando-Atlanta e la vincente di Chicago-Miami Indiana Pacers (4)-Milwaukee Bucks (5) Boston Celtics (2)-Orlando Magic (7) New York Knicks (3)-Detroit Pistons (6) Tabellone playoff NBA, la Western Conference Play-In

Sacramento Kings (9)-Dallas Maverikcs (10) Golden State Warriors (7)-Memphis Grizzlies (8) 121-116 I Golden State Warriors vanno direttamente ai playoff, la vincente di Sacramento Kings-Dallas Mavericks sfida i Memphis Grizzlies per l’ultimo posto ai playoff

Primo turno

Oklahoma City Thunder (1) VS vincente della sfida al play-in tra la perdente di Warriors-Grizzlies e la vincente di Kings-Mavericks Denver Nuggets (4)-Los Angeles Clippers (5) Houston Rockets (2)-Golden State Warriors (7) Los Angeles Lakers (3)-Minnesota Timberwolves (6)