Basket Nba, Golden State vince a Houston con Curry

Roma, 21 apr. (askanews) – Golden State esce vincente da gara-1 sul campo di Houston, resistendo al tentativo di rimonta degli ospiti grazie ai 31 punti di uno strepitoso Steph Curry e i 25 di Jimmy Butler per prendersi subito il fattore campo nella serie. Nelle altre tre gare della notte vince sempre la squadra di casa: Cleveland scappa via nel quarto periodo e batte Miami grazie alle sue guardie (30 di Mitchell, 28 di Jerome e 27 di Garland), Boston travolge Orlando nel secondo tempo con 30 punti di Derrick White, OKC ne rifila 51 a Memphis in una gara-1 senza storia.

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies 131-80 (serie 1-0) Boston Celtics-Orlando Magic 103-86 (serie 1-0) Cleveland Cavaliers-Miami Heat 121-100 (serie 1-0) Houston Rockets-Golden State Warriors 85-95 (serie 0-1)

Tabellone playoff NBA, la Eastern Conference

Primo turno Cleveland Cavaliers (1)-Miami Heat (8), serie 1-0 Indiana Pacers (4)-Milwaukee Bucks (5), serie 1-0 Boston Celtics (2)-Orlando Magic (7), serie 1-0 New York Knicks (3)-Detroit Pistons (6), serie 1-0

Tabellone playoff NBA, la Western Conference

Primo turno Oklahoma City Thunder (1)-Memphis Grizzlies (8), serie 1-0 Denver Nuggets (4)-Los Angeles Clippers (5), serie 1-0 Houston Rockets (2)-Golden State Warriors (7), serie 0-1 Los Angeles Lakers (3)-Minnesota Timberwolves (6), serie 0-1