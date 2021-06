Basket: Nba, i Clippers vincono a Dallas grazie a Leonard e forzano la serie a gara 7

Dallas, 5 giu. – (Adnkronos) – Una strepitosa prestazione di Kawhi Leonard trascina i Los Angeles Clippers alla vittoria per 104-97 in gara 6 in trasferta contro i Dallas Mavericks pareggiando così sul 3-3 la serie di 1° turno di playoff della Western Conference. Domenica allo Staples Center di Los Angeles si giocherà la decisiva gara 7. Il fuoriclasse californiano realizza 42 punti negli ultimi tre quarti di partita, 45 totali (eguagliato il massimo in carriera ai playoff) con 18/25 dal campo, 5/9 dall’arco, 6 rimbalzi e una presenza fondamentale in tutte le fasi cruciali della gara. È Leonard a realizzare 11 punti in fila nel terzo quarto, quando il +7 raccolto da Dallas appariva come il preludio alla fuga dei padroni di casa a un quarto d’ora dalla fine.