Basket Nba, Indiana battuta, Oklahoma campione 2025

Roma, 23 giu. (askanews) – Gli Oklahoma City Thunder sono campioni NBA 2025, il primo titolo della loro storia di 17 anni, alla seconda finale dopo quella persa nel 2012. Completano una stagione pazzesca con una regular season storica da 68 vittorie e 14 sconfitte: decisivo l’ultimo successo in gara 7 in casa, al Paycom Center, per 103-91 contro gli Indiana Pacers, nella 20esima gara 7 della storia delle Finals. Brilla la stella di Shai Gilgeous-Alexander, eletto MVP della serie, lui che era già stato MVP dei playoff ad Ovest, MVP della stagione e capocannoniere: il canadese firma una prova da 29 punti e 12 assist. Per Indiana pesa la perdita di Tyrese Haliburton, che si fa male alla gamba destra già malconcia dopo 7′ ed esce in lacrime: non rientra più e rischia di dover affrontare un lungo stop (si parla di rottura del tendine d’Achille).