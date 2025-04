Basket Nba, Miami e Memphis ai playoff

Roma, 19 apr. (askanews) – Ci vuole un supplementare per decidere la sfida tra Atlanta e Miami, con gli Heat che strappano la vittoria (123-114) e quindi l’8° posto ai playoff della Eastern Conference grazie al solito Tyler Herro, autore di 30 punti, e a un Davion Mitchelldecisivo nell’overtime. Agli Hawks non bastano le doppie doppie di Trae Young e Onyeka Okongwu per evitare la sconfitta casalinga che sancisce il fine della stagione della squadra di Quin Snyder.

Partita invece decisamente meno equilibrata a Memphis, dove i Grizzlies travolgono (120-106) ed eliminano Dallas nonostante la prestazione da 40 punti di Anthony Davis.

Tabellone playoff NBA, la Eastern Conference Play-In Chicago Bulls (9)-Miami Heat (10) 90-109 Orlando Magic (7)-Atlanta Hawks (8) 120-95 Atlanta Hawks-Miami Heat 114-123

Primo turno Cleveland Cavaliers (1)-Miami Heat (8) Indiana Pacers (4)-Milwaukee Bucks (5) Boston Celtics (2)-Orlando Magic (7) New York Knicks (3)-Detroit Pistons (6)

Tabellone playoff NBA, la Western Conference Play-In Sacramento Kings (9)-Dallas Maverikcs (10) 106-120 Golden State Warriors (7)-Memphis Grizzlies (8) 121-116 Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies 106-120

Primo turno Oklahoma City Thunder (1)-Memphis Grizzlies (8) Denver Nuggets (4)-Los Angeles Clippers (5) Houston Rockets (2)-Golden State Warriors (7) Los Angeles Lakers (3)-Minnesota Timberwolves (6)