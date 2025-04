Basket Nba, Miami spazza via Chicago: i Mavs sbancano Sacramento

Roma, 17 apr. (askanews) – La seconda giornata di play-in decreta le prime eliminazioni dalla post season. Sono le due squadre che avevano concluso la stagione al nono posto, e che quindi giocavano in casa, ad essere sconfitte, anche piuttosto nettamente. Miami domina a Chicago 109-90 grazie ad una prova maestosa di Tyler Herro (38 punti per lui), e si guadagna la sfida in casa degli Hawks, mentre Dallas passa a Sacramento 120-106 col riscatto del duo Davis-Thompson, e si giocherà le sue chance di playoff al Fedex Forum di Memphis. Le due sfide, che completeranno il quadro dei playoff, si disputeranno nella notte tra venerdì e sabato (I playoff 2025 cominceranno sabato 19 aprile. Le Finals il 5 giugno).

Tabellone playoff NBA, la Eastern Conference Play-In Chicago Bulls (9)-Miami Heat (10) 90-109 Orlando Magic (7)-Atlanta Hawks (8) 120-95 Atlanta Hawks-Miami Heat vale l’ultimo posto per i playoff

Primo turno Cleveland Cavaliers (1)-vincente Atlanta Hawks-Miami Heat Indiana Pacers (4)-Milwaukee Bucks (5) Boston Celtics (2)-Orlando Magic (7) New York Knicks (3)-Detroit Pistons (6)

Tabellone playoff NBA, la Western Conference Play-In Sacramento Kings (9)-Dallas Maverikcs (10) 106-120 Golden State Warriors (7)-Memphis Grizzlies (8) 121-116 Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies per l’ultimo posto ai playoff

Primo turno Oklahoma City Thunder (1) VS vincente Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies Denver Nuggets (4)-Los Angeles Clippers (5) Houston Rockets (2)-Golden State Warriors (7) Los Angeles Lakers (3)-Minnesota Timberwolves (6)