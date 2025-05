Basket Nba, New York vince ancora a Boston e va 2-0

Roma, 8 mag. (askanews) – Dopo aver rimontato da -20 in gara-1, i New York Knicks si ripetono e grazie a un’altra giocata difensiva decisiva firmata da Mikal Bridges, che stoppa Jayson Tatum sull’ultimo possesso dei Celtics, passano ancora a Boston 91-90 e vanno avanti 2-0 nella serie. I campioni NBA in carica, in attacco tirano 34/94 dal campo e continuano a poter contare su un Kristaps Porzingis (solo 14 minuti giocati) a mezzo servizio.

Gli Oklahoma City Thunder, invece, dopo essere stati beffati nel finale di gara-1, travolgono Denver in gara-2 149-106, dove segnano 87 punti nel solo primo tempo e guidati dal solito Shai Gilgeous-Alexander, autore di una prova da 34 punti, rimettono la serie sull’1-1.

Boston Celtics-New York Knicks 90-91 (serie 0-2) Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets 149-106 (serie 1-1)

Tabellone playoff NBA, la Eastern Conference Secondo turno Cleveland Cavaliers (1)-Indiana Pacers (4), serie 0-2 Boston Celtics (2)-New York Knicks (3), serie 0-2

Tabellone playoff NBA, la Western Conference

Secondo turno Oklahoma City Thunder (1)-Denver Nuggets (4), serie 1-1 Minnesota Timberwolves (6)-Golden State Warriors (7) serie 0-1