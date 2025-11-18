Basket Nba, ritorno in campo per LeBron

Roma, 18 nov. (askanews) – LeBron James è tornato ad allenarsi in campo, riprendendo le attività dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal parquet. La stella dei Los Angeles Lakers, tuttavia, adotta un approccio estremamente cauto riguardo i tempi di recupero e il suo rientro effettivo in partita.

L’obiettivo primario in questa fase è monitorare attentamente come il suo corpo reagisce al carico di lavoro. Il “Re” si sta concentrando su allenamenti specifici per valutare la tenuta fisica post-infortunio, in particolare sulla zona precedentemente infortunata.

La decisione definitiva sul suo ritorno in campo per le partite ufficiali dipenderà esclusivamente dalle risposte che il suo fisico darà nei prossimi giorni. La franchigia dei Lakers e lo staff medico non vogliono correre rischi di ricadute, privilegiando la piena guarigione del giocatore, fondamentale per le ambizioni della squadra.