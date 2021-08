Basket: Nba, scambio tra Clippers e Grizzlies, Bledsoe a L.A. per Beverley, Rondo e Oturu

Los Angeles, 16 ago. -(Adnkronos) – Torna di colpo protagonista il mercato Nba con una mossa inattesa, sull’asse Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies. Spedendo in Tennessee Patrick Beverley, Rajon Rondo e Daniel Oturu – per ottenere in cambio Eric Bledsoe – la franchigia californiana risparmia 30 milioni di dollari (in tassa di lusso, scesa dai 125 milioni previsti a 95) creando allo stesso tempo un’eccezione salariale di 8.3 milioni da utilizzare entro un anno dallo scambio.