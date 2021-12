Basket: Olimpia Milano, un altro positivo al Covid nel gruppo squadra

Milano, 27 dic. – (Adnkronos) – C’è un altro caso di positività al Covid all’interno del gruppo squadra dell’Olimpia Milano. Lo annuncia lo stesso club meneghino con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. “La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che, a seguito di ulteriori test effettuati nella giornata di oggi, un altro membro del Gruppo Squadra, precedentemente negativo e in isolamento, è risultato positivo al Covid-19”. Sono così otto i giocatori in questo momento fermi per positività.