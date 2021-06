Basket: playoff Nba, Atlanta vince anche senza Youg 88-110 e porta la serie sul 2-2

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – Atlanta vince in trasferta a Milwaukee, 88-110, e porta in parità la serie valida per le finals della Easter Conference. Anche senza Trae Young fuori dai giochi per la contusione al piede procurata in gara-3, gli Hawks hanno spazzato via i Bucks in soli tre quarti, andando all’intervallo sopra i 13 lunghezze e cominciando l’ultima frazione di gioco sul +25. Nota di merito per Lou Williams che ha 35 anni è partito per la prima volta in quintetto in una partita di playoff, chiudendo come miglior realizzatore di Milwaukee: 21 punti a cui ha aggiunto 5 rimbalzi e 8 assist.