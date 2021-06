Basket: playoff Nba, Brooklyn batte Milwaukee in gara 1 ma Harden va ko

New York, 6 giu. – (Adnkronos) – I Brooklyn Nets battono in casa per 115-107 i Milwaukee Bucks in gara 1 della semifinale della Eastern Conference ma perdono James Harden per uno stiramento al bicipite femorale destro che già aveva tenuto a lungo ai box il “Barba” durante la stagione. Una notizia, quest’utima, che rischia di rovinare l’impresa di aver inflitto a Giannis Antetokounmpo e compagni la prima sconfitta dei loro playoff, grazie alle prestazioni delle due superstar rimaste in campo (29 punti e 10 rimbalzi per Kevin Durant, 25 punti per Kyrie Irving) ma anche grazie al passo avanti fatto dagli altri pezzi importanti del roster di coach Steve Nash, in particolare un Blake Griffin in doppia doppia con 18 punti e 14 assist e un Joe Harris da 19 con 7/11 al tiro e 5 triple a segno.