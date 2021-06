Basket: playoff Nba, crollo Atlanta, Milwaukee vince gara 3, 113-102

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – Vittoria cruciale conquistata da Milwaukee in gara-3, 113-102 contro Atlanta, che vale il 2-1 nella serie valida per le Finals della Eastern Conference. L’uomo in più dei Buck è Khris Middleton che chiude con 8 punti, 11 rimbalzi e 7 assist, raccolti tirando 15/26 dal campo e 6/12 dall’arco. Una prestazione al limite della perfezione, coronato da un quarto periodo da 20 punti (da solo ha segnato più di tutti gli Hawks messi insieme, fermi a quota 17 nell’ultima frazione): è il primo giocatore nella storia dei Bucks a chiudere un quarto quarto con così tanti punti in postseason negli ultimi 25 anni.