Basket, Ufficiale, Trapani esclusa dal campionato

Roma, 12 gen. (askanews) – La Federbasket e la Lega basket hanno deciso di escludere Trapani dal campionato di serie A. Trapani chiude quindi qui la sua stagione, mentre la classifica della Serie A di basket subisce modifiche sostanziali e il numero delle squadre retrocesse passa da due e una sola.

“Il mondo della pallacanestro – è scritto nella nota congiunta Fip Lba – non può accettare che soggetti affiliati e massimi rappresentanti di Club prestigiosi, espressione di piazze importanti come Trapani, mettano a repentaglio la credibilità di un movimento sano che dà lustro al nostro sport in ambito interno ed internazionale. Fair play, parità competitiva, lealtà, correttezza e probità rappresentano valori fondamentali, e fondanti, sia per la FIP sia per la LBA, imprescindibili nella partecipazione a qualsiasi evento o manifestazione sportiva organizzati sotto l’egida della Federazione e della componente di vertice del nostro sport”.

Cambia così la classifica alla fine del girone di andata, valida per determinare le otto qualificate alla Coppa Italia di febbraio a Torino: Virtus Bologna, Brescia 24; Olimpia Milano*, Venezia 20, Tortona 18; Trieste 14; Udine, Napoli*, Cremona, Trento 12; Varese, Sassari 10; Reggio Emilia 8; Treviso, Cantù 6 (*= Milano e Napoli). Esce così Trento dal quadro della Final Eight, mentre le ultime due qualificate sono Udine e Napoli, in ordine da stabilire in base al risultato del posticipo di oggi Napoli-Milano (ore 18.45). Con l’esclusione dal campionato arriva come da regolamento l’ammenda di 600mila euro.