Basket, ufficiale: Virtus-Trapani non si gioca

Roma, 3 gen. (askanews) – Il caso Trapani Shark si arricchisce di un altro capitolo. Come più volte paventato dallo stesso club siciliano, la squadra domani non si presenterà a Bologna per la partita in programma contro la Virtus. A ufficializzare la notizia è la stessa Lega Basket, che altresì comunica la sostituzione della gara cancellata con quella tra Sassari e Brescia, che verrà trasmessa dalle 16 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW. Si attende ora la decisione della FIP in merito al forfait di Trapani, che potrebbe costare alla società una ulteriore, pesante multa dopo quelle ricevute nelle ultime giornate di campionato per non aver rispettato la formula del 6+6 relativa al roster e potrebbe diventare viatico verso l’esclusione in toto dal campionato per la squadra.