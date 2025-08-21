Bassolino: Io, Berlusconi e mamma Rosa. L’avviso durante il G7 lo tramortì, lo convinsi a non andar via

Quello con Silvio Berlusconi “è stato sempre un rapporto fondato sulla correttezza”. Lo dice Antonio Bassolino, ex sindaco di Napoli, ex presidente della Campania ed ex ministro in un’intervista al Corriere della Sera. “Racconto un episodio. Berlusconi mi chiamò per salutarci a chiusura del G7 e mi invitò a cena. A Mergellina. Mi chiese però una cortesia: posso portare con me Tatarella? mi disse. All’epoca vicepresidente del Consiglio, osteggiato in alcuni Paesi esteri. La cena era riservata. Ma quando uscimmo c’erano decine di fotografi e telecamere. Berlusconi si mise in posa tra me e Tatarella, il comunista con l’uomo di destra. Fu l’inizio di un rapporto cordiale. Per alcuni anni il giorno di Natale mi chiamava per gli auguri. Ma poi mi passava mamma Rosa, simpaticissima”, racconta. “Un episodio indimenticabile” stare con Berlusconi quando ebbe la notizia dell’invito a comparire durante il vertice Onu sulla criminalità organizzata. “La sera prima del vertice Onu eravamo al San Carlo e ricordo come se fosse ora, nel palco reale, quando venne un collaboratore di Berlusconi e gli sussurrò qualcosa all’orecchio. Mi disse a bassa voce: devo uscire. Non tornava più, uscii io. Lo trovai bianco in viso e mi raccontò dell’invito a comparire. ‘Ora torno a Roma’. E io gli dissi di rimanere all’apertura, di tenere il discorso e poi correre a Roma”, spiega Bassolino.