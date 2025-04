Basta un attimo e un clima di relax può mutare in tristezza

“Sancte Patre, sic transit gloria mundi” È questa la frase che, al momento dell ‘investitura, il Cardinale camerlengo legge al nuovo Papa mentre una penna di gallina, legata alla punta di una canna e accesa, in un attimo brucia. fumo. Quindi la frase dovrebbe servire a chi ne è destinatario che fino alla fine della sua esistenza sarà sempre un uomo, con i relativi pregi e difetti. Per il triste evento saranno scritti e pronunciati fiumi di parole da quanti ne sono all’altezza. Purtroppo, come spesso accade in occasioni del genere, si leveranno lodi sincere, ma anche considerazioni ipocrite di quanti, in vita, lo hanno strapazzato, mossi da sentimenti di “codardo oltraggio”. Del resto così va il mondo, di cui anche il Papa, per sua scelta Francesco senza nessun’ altra qualifica, è stato inquilino. Tocchera a chi ne prenderà il posto e siederà sul trono di Pietro di mantenere la rotta che quel gesuita argentino di origini italiane aveva impostato. Sempre che ciò piaccia al suo popolo e impegnandosi a volare alto, per non finire nella rete di qualche lobby o potentato del genere. È già in moto, probabilmente è bastato solo darle gas, la macchina che gestirà la sua successione. Della serie, sia lontana ogni irriverenza dalle parole, “morto un Papa se ne fa un altro e si elegge anche un nuovo cardinale”. Intanto quanto era in fieri nel mondo non si è interrotto per il triste evento, quindi, ognuno per il suo, dovrà comportarsi come il Pagliaccio dell’opera omonima del compositore Leoncavallo, fatti I necessari adattamenti. Passando quindi dal sacro al profano, qui di seguito é possibile leggere qualche riflessione sugli avvenimenti che, ormai da tempo, tengono desta l’attenzione della popolazione. Oltre le Alpi, nella parte della Gallia di romana memotia che da un bel pò è nota come Francia, in un tempo non lontano prese piede l’affermazione “après Paque est fete encore’ Quindi la stessa si diffuse un pò dovunque, tradotta nella lingua locale. In Italia suona “dopo Pasqua è ancora festa”, riferendosi alla giornata odierna, il lunedì dell’ Angelo o Pasquetta. Esso è noto per essere, tra le tante sue prerogative, la linea di partenza della lunga stagione di spostamenti “mordi e fuggi” che gli Italiani, come altre persone non lontane dal Mediterraneo, sono soliti fare. Quest’anno sembra che tutto quanto sopra scritto, si stia ripetendo con qualche messa a punto imposta dai tempi. La morte di Francesco, il cresciuto pericolo di attentati, modificati in maniera un pò casual per quanto riguarda luoghi e tempi ,dovrebbero essere portati a compimento, sono reltà ineludibili. Una vera agenda con buona validità, almeno fino a tutto giugno, potrà essere abbozzata a partire da domani. Ancora una volta i Cardinali dovranno lavorare di bulino per individuare i loro pari grado…papabili. Altrettanto con la bilancia del farmacista quei porporati dovranno misurare le decisioni da prendere per gli addetti ai lavori di questo mondo, evitando ogni interferenza con i primi. Certo è che i giorni a venire, fino all’inizio del periodo feriale, non saranno di normale gestione e arrivare al termine del lavoro sarà di per sé già un risultato accettabile. Sempreché non si facciano avanti ulteriori agenti negativi.