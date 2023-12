BAT compie 10 anni e presenta in Italia glo HYPER PRO

HYPER PRO vanta smart LED display e prestazioni migliorate

Roma, 11 dic. (askanews) – BAT, brand leader mondiale nei beni di largo consumo e prima azienda ad avere sviluppato un portafoglio di prodotti multi-category nel settore del tabacco, celebra i primi 10 anni dei nuovi prodotti a potenziale rischio ridotto.Dalla prima sigaretta elettronica, ai dispositivi che scaldano stick senza bruciarli, alla nuovissima categoria “Modern Oral”, i laboratori di ricerca di BAT hanno sviluppato in soli 10 anni una vasta gamma di prodotti alternativi al tabacco tradizionale e non soggetti a combustione. Abbiamo parlato con Fabio de Petris, Amministratore Delegato BAT Italia: “BAT è l’unica azienda in Italia ad essere presente su tutte le nuove categorie. Siamo presenti nel tabacco scaldato con glo, con il modello Hyper PRO rafforzeremo ancora di più la nostra presenza. La mia valutazione non può che essere positiva per quanto fatto fin ora”. Per celebrare al meglio i 10 anni di attività, l’azienda ha presentato quest’oggi la nuova glo Hyper PRO. L’ultima arrivata in casa BAT presenta per la prima volta uno smart LED display, oltre a prestazioni migliorate e nuove caratteristiche di design:”glo Hyper Pro è un prodotto estremamente innovativo sia dal punto di vista di usabilità che di performance. Sarà il primo device della categoria ad avere uno Smart display che darà ai consumatori una serie di informazioni importanti. Sarà disponibile in cinque colorazioni che sappiamo essere quelli scelti dai consumatori. La durata sarà più lunga ed offre maggior confort”. Da sempre BAT Italia opera per minimizzare l’impatto sulla salute dei consumatori ed evidenze scientifiche testimoniano, per i consumatori di dispositivi alternativi, apprezzabili miglioramenti per la salute rispetto a chi ha continuato a fumare sigarette tradizionali.”Il nostro obiettivo è raggiungere entro il 2030, 50 milioni di consumatori sulle nuove categorie. La scienza gioca un ruolo fondamentale e sappiamo che coloro che sono passati esclusivamente all’utilizzo di glo hanno avuto risultati apprezzabili e miglioramenti sulla salute equiparabili a chi ha smesso di fumare”.Oltre alla produzione di dispositivi innovativi sempre più all’avanguardia, sempre nell’ottica della costante riduzione dell’impatto sulla salute, BAT Italia è impegnata anche nello sviluppo della nuova categoria “Modern Oral”: il primo prodotto della classe è ‘Velo’ che, in particolare, è stato il primo ad esser stato realizzato nell’ ‘A Better Tomorrow Innovation Hub’ di Trieste, il nuovo centro di innovazione e sostenibilità di livello mondiale inaugurato lo scorso giugno, che ha avviato un investimento fino a 500 milioni di euro in 5 anni e circa 2.700 futuri posti di lavoro stimati, tra diretti e indiretti.