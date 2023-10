Battesimo del volo per l’aereo del gruppo TUI dedicato alla Campania

L’Italia, una delle destinazioni più popolari per gli ospiti TUI, ha un nuovo “ambasciatore” di volo al termine di una stagione estiva di successo. Napoli, la metropoli del Sud Italia, è sulla livrea del moderno Boeing 737-8 della TUI fly.

L’aereo, atterrato a Napoli oggi alle 10:10, con numero di volo X3 8983 e 170 passeggeri a bordo, è stato accolto dalla suggestiva cerimonia del battesimo cui hanno partecipato Felice Casucci, Assessore al Turismo della Regione Campania, Rosanna Romano, Direttore Generale Politiche Culturali e Turismo della Regine Campania, Margherita Chiaramonte, Direttore Commerciale Aviazione di GESAC, Luca D’Ambra, Presidente Federalberghi Ischia e Procida, Sebastian Ebel, Amministratore Delegato del Gruppo TUI e Marco Ciomperlik, Chief Airline Officer.

Il Padrino dell’evento, l’Assessore Felice Casucci,ha così commentato: “siamo onorati che l’Italia, e Napoli in particolare, diventi ambasciatore “volante” di TUI, partner strategico per l’incoming turistico nella nostra regione”

“Siamo lieti di battezzare il nostro nuovo aereo qui a Napoli con il nome della città. Questo velivolo simboleggia il legame di oltre 50 anni che ha TUI con l’Italia. I nostri aerei sono parte fanno parte dell’esperienza di viaggio e questo Boeing TUI sarà un ambasciatore per tutta l’Italia e per i nostri ospiti. Più di mezzo milione di turisti viaggiano con noi ogni anno nel nord e nel sud Italia, dove abbiamo un forte posizionamento sul mercato con 400 dipendenti diretti e sette hotel e club a marchio TUI. Durante la stagione estiva voliamo a Napoli 18 volte a settimana”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato del Gruppo TUI Sebastian Ebel durante la cerimonia di battesimo in aeroporto.

“Il Boeing 737-8 “Naples” è uno dei più moderni aeromobili in termini di sostenibilità. Con i nostri investimenti in aeromobili a bassa emissione di CO2, associati all’utilizzo di carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) e all’ottimizzazione delle rotte di volo, proseguiamo il nostro percorso per diventare la compagnia aerea più green in Europa,” ha aggiunto Marco Ciomperlik, TUI’s Chief Airline Officer.

Margherita Chiaramonte, Direttore Commercial Aviation di GESAC, ha enfatizzato: “E’ naturalmente un onore che un partner di lungo corso come TUI decida di “battezzare” un aeromobile con il nome della nostra città e, cosa ancora più importante, è una testimonianza della forte partnership fra TUI e Napoli e di fiducia nella nostra regione. Napoli e i suoi dintorni mozzafiato si distinguono per essere una delle destinazioni più popolari in Europa, la scelta ideale per i turisti interessati alla cultura, alla storia, al sole e al mare e, non da ultimo, per quanti cercano l’eccellenza dell’offerta eno-gastronomica.”

L’Italia è una delle destinazioni più popolari per gli ospiti TUI, al sesto posto nella scala di tutte le mete dell’estate 2023. In Italia, la maggior parte dei turisti sono attratti dal Lago di Garda, dall’Alto Adriatico, dalla Sardegna, dalla Sicilia e dall’Alto Adige. TUI vede grandi potenzialità in Campania, soprattutto per le isole di Ischia e Capri nel Golfo di Napoli. Complessivamente, TUI offre oltre 4.000 strutture ricettive e 2.000 tours in Italia. I preferiti sono il Robinson Apulia e il TUI Magic Life Calabria, così come i quattro TUI Blue Hotel in Campania, Calabria e Sardegna. TUI continua ad ampliare la sua offerta in Italia – anche con i propri marchi alberghieri. Una novità dell’estate 2023 è il TUI Suneo Villagio Ai Pini in Veneto, il primo hotel del marchio TUI. In Italia, TUI impiega circa 400 dipendenti, presso TUI Musement e TUI Italia; lavora con 2.300 fornitori e vende ogni anno circa 300.000 escursioni, esperienze di viaggio e transfer.