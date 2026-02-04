Battisti (Gesap) “Arrivo Wizz Air a Palermo è messaggio al mercato”

PALERMO (ITALPRESS) – “Palermo diventa attrattiva perché l’aeroporto in qualche maniera sta sviluppando una politica di sviluppo molto interessante, stiamo diversificando il modello di offerta, stiamo mettendo al centro i nuovi servizi orientati alla soddisfazione del cliente e stiamo pianificando investimenti importanti che ci posizioneranno in un miglior ranking internazionale”. Così Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, a margine di una conferenza stampa nella quale è stato annunciato che Palermo torna ad essere base di Wizz Air. “L’arrivo di Wizz Air è un messaggio al mercato, non è un messaggio ovviamente a un altro vettore, è un messaggio che certamente va nella direzione di diversificare il portafoglio delle nostre basi e poi va nella logica di maggiore competizione, questo si rifletterà evidentemente sui clienti abbassando tariffe e garantendo più qualità”.

