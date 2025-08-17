Baudo, nella sua Militello i funerali. Oggi visite private al Campus biomedico. Da domani la camera ardente al Teatro delle Vittorie

I funerali di Pippo Baudo verranno celebrati mercoledì mattina nel Santuario di Santa Maria della Stella di Militello in Val di Catania. “Stiamo ancora aspettando l’ufficialità ma le esequie si svolgeranno durante la mattina”, ha spiegato a RaiNews24 il parroco del Santuario, don Giuseppe Luparello. Il funerale “sarà presieduto dal vescovo della Diocesi di Caltagirone monsignor Calogero Peri”. Baudo, ha sottolineato don Giuseppe, “era molto legato al Santuario della Madonna della Stella: qui ha fatto il chierichetto e serviva messa, e sempre qui, nel teatro, ha mosso i suoi primi passi da presentatore e showman”.

Giornalisti e cameraman intanto sono assiepati dalle prime ore del mattino davanti all’ingresso del Campus Biomedico di Trigoria in attesa dell’arrivo dei famigliari di Pippo Baudo, che si è spento ieri sera nel nosocomio all’eta’ di 89 anni. Secondo quanto apprende l’Agi, dalle 11 è cominciato l’omaggio privato alla salma di parenti e amici piu’ stretti mentre la camera ardente aperta al pubblico dovrebbe essere allestita domani, al Teatro delle Vittorie.