Bayern subito vincente a Berlino, pari fra Colonia e Mainz

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Bayern Monaco non si fa intimidire dallo show di ieri del Borussia Dortmund e nella prima uscita post-coronavirus va a vincere 2-0 sul campo dell’Union Berlino, riportando a 4 punti il vantaggio sui gialloneri. Parte meglio la squadra di casa, poi i bavaresi vanno in gol con Muller ma la Var annulla per fuorigioco. Il gol arriva comunque al 40′: Subotic stende Goretzka in area, sul dischetto si presenta Lewandowski che non sbaglia. Gol numero 26 in campionato per il bomber polacco, subito titolare al rientro dall’operazione alla caviglia destra di fine febbraio. Nella ripresa il Bayern sfiora più volte il raddoppio, dietro corre anche qualche rischio ma a mettere al sicuro i tre punti ci pensa Pavard a dieci minuti dalla fine: imperioso stacco di testa del francese su angolo dalla destra e 2-0 finale.

Nell’altro posticipo domenicale finisce 2-2 fra Colonia e Mainz. In un RheinEnergieStadion dove i seggiolini vuoti sono stati riempiti con maglie e sciarpe della squadra di casa, l’undici di Gisdol va sul 2-0 ma si fa rimontare nella mezz’ora finale. A sbloccare la gara al 6′ è dal dischetto Uth, steso in area da Niakhate, mentre all’8′ della ripresa è Kainz a raddoppiare, incornando di testa sul secondo palo, sul cross di Drexler. Ma il Mainz non molla e al 61′ Awoniyi di tacco beffa la difesa del Colonia sul pallone messo in mezzo da Baku. Passano undici minuti e arriva il pari: Kunde Malong parte palla al piede poco dopo la linea di centrocampo e avanza indisturbato fino all’altezza dell dischetto, battendo Horn. Domani sera Werder Brema-Bayer Leverkusen.

(ITALPRESS).