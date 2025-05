B&b: l’ospitalità extralberghiera in Italia continua a crescere, ma a ritmi normalizzati

L’introduzione del codice identificativo nazionale (CIN) e la modifica alle regole su key box e check-in a distanza sono tra le ultime novità che hanno agitato il settore dell’ospitalità in Italia: un settore che, dicono alcune analisi, sebbene si stia avviando verso una normalizzazione e richieda ormai di ottimizzare e rendere più efficienti alcuni aspetti gestionali offre ancora interessanti opportunità di guadagno.

B&b in Italia: dove si trovano e di che tipo sono

Nei primi mesi del 2025 il numero di b&b in Italia è continuato a crescere a ritmi simili a quelli dell’anno precedente. La geografia dell’ospitalità extralberghiera in Italia si conferma tale per cui quasi un bed & breakfast su due si trova al Nord Italia e in particolare nelle grandi città (che da sole raccolgono il 15% delle attività ricettive di questo tipo) o in centri di medie dimensioni noti per la propria offerta artistico-culturale e borghi (a cui riferibile un altro 15% delle strutture). Non mancano i b&b, però, anche nelle aree naturalistiche e che attraggono un certo turismo green.

Sotto il profilo organizzativo, i dati sui b&b in Italia confermano la prevalenza di attività di piccole dimensioni e a gestione familiare. L’insight più rilevante in questo senso è che in oltre il 45% dei casi si tratta di b&b senza partita IVA: la maggior parte degli host italiani, cioè, gestiscono un numero limitato di camere (due o tre, a seconda di quanto previsto dalle regole regionali) e lo fanno da soli (nel 60% dei casi) o aiutati da familiari, come attività post-pensionamento o comunque secondaria.

Poca digitalizzazione complica ancora la gestione delle strutture ricettive

La mancanza di host professionisti si rilette, come spesso hanno sottolineato gli addetti ai lavori, in un’ancora scarsa digitalizzazione del settore soprattutto rispetto agli standard europei. È vero, infatti, che la quasi totalità dei b&b italiani (il 93%) sono presenti e prenotabili sui principali portali turistici e piattaforme OTA (Airbnb, Booking.com, eccetera). Poco più di un host su tre, però, utilizza un gestionale b&b completo che lo aiuti non solo a migliorare la presenza su questi canali, aumentando a valle le probabilità di prenotazione, ma anche una serie di aspetti organizzativi e di gestione quotidiana del b&b. La percentuale si riduce ancora di più se si guarda all’utilizzo di strumenti come un channel manager, utile per evitare problemi di overbooking e prenotazioni sovrapposte, o persino le più comuni app per i check-in e la social adv che potrebbe aiutare a dare più visibilità alla propria struttura. Questa resistenza alla digitalizzazione fa sì che, come spesso lamentato dagli host, si continuino a perdere molte ore in burocrazia: in media cinque al mese.

Quanto costano e quanto si guadagna con i b&b in Italia

Passando agli aspetti finanziari, l’insight principale sembra essere quello di una normalizzazione sia nei prezzi dei b&b in Italia e sia nei ricavi per chi li gestisce rispetto a solo qualche anno fa, quando ci fu un boom di queste strutture. Per una notte in un bed & breakfast oggi si spendono tra i 60 e i 100 euro, la maggior parte di strutture però ha prezzi a notte che si aggirano tra i 70 e gli 80 euro. I ricavi medi per gli host italiani sarebbero, invece, pari a 26.500 euro annui.