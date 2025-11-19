Bcc Iccrea amplia l’accesso al lavoro agile

Roma, 19 nov. (askanews) – Il Gruppo BCC Iccrea e la delegazione dindacale di Gruppo hanno raggiunto una nuova ipotesi di accordo, che dovrà essere sottoposto all’Assemblea dei lavoratori, volto ad estendere la possibilità di accesso al lavoro agile per il personale della Capogruppo BCC Banca Iccrea e delle Società del Perimetro Diretto.

L’intesa, riporta un comunicato, nata nell’ambito del percorso di confronto avviato negli anni precedenti, conferma integralmente quanto previsto nel verbale del 10 dicembre 2022. Alla luce dell’evoluzione organizzativa, dell’ingresso di nuovi lavoratori e dell’incremento delle richieste legate a situazioni prioritarie, il Gruppo BCC Iccrea e la Delegazione Sindacale di Gruppo hanno definito nuove e più ampie misure per favorire un miglior equilibrio tra vita privata e professionale.

Il nuovo accordo prevede: fino a 5 giorni settimanali di lavoro agile per il personale con disabilità grave accertata ai sensi della legge 104/1992; fino a 3 giorni settimanali per genitori di figli con disabilità grave, personale con disabilità certificata ai sensi della legge 68/1999 e lavoratori con esigenze familiari complesse; fino a 2 giorni settimanali per caregiver ai sensi della normativa vigente, genitori con figli fino a 12 anni e personale residente a oltre 50 km dal luogo di lavoro; 1 giorno settimanale per il restante personale non rientrante nelle categorie prioritarie.

Inoltre, si legge, nell’ottica di promozione della parità di genere e di sostegno alla genitorialità, l’accordo introduce ulteriori tutele per le lavoratrici in gravidanza e per i neogenitori, con la possibilità di svolgere attività lavorativa in modalità agile in misura aggiuntiva rispetto alle previsioni generali.

Il Gruppo BCC Iccrea conferma così il proprio impegno nel promuovere soluzioni organizzative moderne e coerenti con i valori ESG, favorendo un clima aziendale positivo e attento alle esigenze delle persone.