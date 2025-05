Bcc Napoli, bilancio approvato all’unanimità: crescono soci e clienti

L’assemblea dei soci ha approvato all’unanimità il bilancio della Banca di Credito Cooperativo di Napoli presieduta da Amedeo Manzo.

“Al 31 dicembre 2024 – si legge in una nota – i soci sono 5.319 e i clienti aumentano del 11,22% rispetto a dicembre 2023 così come in crescita tutti i dati che testimoniano l’efficienza della Banca e della grande dinamicità del modello del credito cooperativo: Impieghi totali alla clientela (+15 %); Raccolta complessiva (+16%); Raccolta diretta (+14%)”.

“Notevoli risultati – continua il comunicato -, anche per il patrimonio, il capitale ed i relativi indici: Capitale sociale (+3%) ; Patrimonio netto (+20%) ; CET1 Capital Ratio 34% ; Total Capital Ratio 34%.

In grande evidenza, inoltre, la redditività con un risultato lordo d’esercizio di € 6,38 milioni (+16%) ; Risultato netto d’esercizio € 5,23 milioni (+15%) ; Margine di interesse (+20%) ; Commissioni attive (+15 %) ; Margine di servizi (+14 %) ; Cost Income 50,59% ; ROE (Return on Equity) 14,29%.

Dati che, anche grazie al “rating umano” che consente di conoscere a fondo la clientela, sono molto positivi per quanto attiene alla qualità del credito con un rapporto sofferenze nette/impieghi alla clientela di 0,23% ; copertura sofferenze 87% ; copertura inadempienze probabili 67% ; copertura crediti deteriorati 73%. Infine gli Indicatori Operativi con un M.O.L. (Margine Operativo Lordo) al 22%.

I dati confermano la crescita costante della BCC di Napoli in tutti i principali indicatori, rafforzando la solidità patrimoniale e la capacità di sostenere lo sviluppo del territorio”.

Numerosissime le presenze sia di soci che di rappresentanti dell’istituzioni: tra questi i sindaci di Napoli Gaetano Manfredi; di Pozzuoli Luigi Manzoni; di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno; il presidente della commissione Finanze della Camera dei deputati Marco Osnato, il vescovo ausiliare Francesco Beneduce; il presidente della Federazione Lombarda Bcc Alessandro Azzi; il presidente dell’Unione Industriali di Napoli Costanzo Jannotti Pecci; il presidente della Fondazione Real Sito di Carditello Maurizio Maddaloni; il presidente della Camera di commercio di Napoli Ciro Fiola; il presidente di Afina Gennaro Amato; il presidente del Consorzio Botteghe di San Gregorio Armeno Vincenzo Capuano; il comandante provinciale generaleBiagio Storniolo; il direttore della Federazione Bcc Campania e Calabria Francesco Vildacci.