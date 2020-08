Bcc Napoli, in sei mesi prestiti per 280 milioni a imprese e famiglie

“Il consiglio di amministrazione della Bcc di Napoli ha approvato un semestrale con dati in forte incremento che confermano il ruolo centrale svolto dalla Banca nel delicato momento che il territorio di Napoli e provincia ha affrontato negli ultimi mesi”. Così l’Istituto bancario che, sul fronte dei numeri, evidenzia come dopo i forti accantonamenti richiesti dalla normativa per gli effetti del coronavirus, il bilancio al 30 giugno 2020 presenta un utile di periodo di 469mila euro. Rispetto all’analogo periodo del 2019, rileva l’istituto, i dati di bilancio “confermano ed esprimono positività in ogni comparto” a iniziare dagli Impieghi (prestiti alla clientela) che presentano un +33 per cento e che assieme agli Impieghi prodotti per il tramite di società del Gruppo Bancario Iccrea (+18%) raggiungono i 280mln di euro di finanziamenti erogati ad imprese e famiglie dell’area metropolitana di Napoli. La Raccolta diretta (depositi da clientela) segna un incremento pari ad un + 50 per cento, la Raccolta Indiretta un + 10 per cento e la Raccolta Complessiva un + 45 per cento, “dati – si sottplinea – che esprimono la fiducia che la Bcc di Napoli suscita sul proprio territorio di competenza”. Sul fronte delle Sofferenze nette l’Istituto bancario si attesta sullo 0,64 per cento “tra le più basse d’Italia” mentre il Patrimonio netto segna un +19 per cento che consente di esprimere un CET1 Capital Ratio (Coefficiente di adeguatezza patrimoniale) pari al 33.2 per cento “tra i maggiori d’Italia”. “Sono particolarmente orgoglioso per i risultati straordinari che la Banca, assieme alla città di Napoli, sta esprimendo – afferma il presidente Amedeo Manzo – poiché non si tratta soltanto di numeri ma di emozioni e di promesse mantenute. In questi mesi, mentre i Tg nazionali raccontavano di decessi, di crisi economiche, di Pil in forte decrescita, di un’apocalisse finanziaria, la BCC di Napoli ha continuato e incrementato la sua opera di concreto sostegno al territorio. Il Credito Cooperativo in Italia e in Campania – aggiunge – ha praticamente raddoppiato le quote di mercato detenute portando a circa il 16 per cento, rispetto al totale erogate, le operazioni di finanziamento alla clientela previste dai decreti che il Governo ha emanato durante il periodo emergenziale”. Manzo evidenzia come la banca abbia operato “con coraggio, visione e attenzione alle famiglie e alle imprese, sospendendo rate di mutuo ma soprattutto fornendo speranza e fiducia ai napoletani con l’erogazione di credito a chi ne aveva bisogno sia per affrontare il quotidiano che per programmare la ripresa post Covid-19”. Un’opera che – conclude Manzo – “si realizza soprattutto grazie all’innovativo concetto del Rating Umano, riassunto nella considerazione che il consumatore ha bisogno di fiducia e riferimenti personali, non accontentandosi del rapporto digitale di cui si avvale ma non si nutre e che costituisce quel modello che ci ha portato a coniugare efficienza nel bilancio di esercizio e nel bilancio sociale”.