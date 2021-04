Bcc Napoli, una nuova area imprese per il credito a chilometro zero

Una nuova area imprese per il credito “a chilometro zero” per poter richiedere e utilizzare sia i tradizionali strumenti bancari che i più sofisticati prodotti di finanza ordinaria e straordinaria presenti sul mercato. Lo spazio è stato inaugurato oggi dalla Banca di Credito Cooperativo di Napoli. L’innovativa e tecnologica “Area Imprese” in via Cervantes si snoda in uno spazio di 500 metri quadrati, fronte strada e facilmente accessibile ed è a disposizione delle piccole e medie imprese dell’area metropolitana di Napoli che avranno a disposizione anche la diversificata offerta del Gruppo Bancario Iccrea nel settore del corporate, del leasing strumentale ed immobiliare, del factoring e del noleggio operativo. La struttura si avvale di una tecnologica ed avveniristica sala convegni dove sarà tenuta anche l’assemblea dei soci per l’approvazione del Bilancio 2020 che – evidenzia una nota – “esprime un ulteriore importante risultato di esercizio”, e che sarà disponibile ad ospitare iniziative di carattere sociale e culturale della città. “Proprio nel momento più complicato per l’economia del nostro territorio, causa i devastanti effetti derivanti dalla pandemia, la Bcc di Napoli ha voluto esprimere la vicinanza alla propria comunità effettuando un investimento tecnologico e logistico arricchito da importanti e qualificate risorse umane – dice il presidente della Bcc Napoli, Amedeo Manzo -. Occorre abbattere le barriere verso l’emancipazione creditizia delle piccole imprese rappresentate da artigiani, commercianti, industriali, start up. La nostra è una risposta alle sempre più omologanti e restrittive regole bancarie che si frappongono alla possibilità di un più adeguato accesso ai finanziamenti. È un grande messaggio di positività, spero contagiosa”.