Bce, a agosto tasso medio area euro nuovi mutui stabile a 3,72%

Roma, 2 ott. (askanews) – Tassi di interesse sostanzialmente stabili ad agosto in media sui nuovi mutui concessi alle famiglie per l’acquisto di abitazioni: la Bce ha rilevato un 3,72%, con un marginale decremento, pari a 3 punti base (0,03 punti percentuali) rispetto al mese precedente.

Anche sui prestiti al consumo si è registrata una dinamica sostanzialmente stabile, con tassi al 7,76%.

Passando ai prestiti alle imprese, l’ultima rilevazione dell’indicatore composito della Bce segnala un 5,01% ad agosto, 6 punti base in meno rispetto al mese precedente.

Infine i tassi sui depositi vincolati a termine si sono limati di 4 punti base al 2,96%, mentre quelli sui depositi a vista sono rimasti invariati allo 0,38%.

La Bce ha già operato due tagli dei tassi di interesse di riferimento per l’area euro, in entrambi i casi da 25 punti base, a giugno e settembre. Il combinato disposto di deterioramento della crescita economica e nuovi cali dell’inflazione, che per la media dell’area euro è appena rientrata sotto la soglia obiettivo del 2%, ha alimentato le aspettative che ad ottobre l’istituzione o operi un nuovo caglio.