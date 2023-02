Bce, a marzo rialzo dei tassi del 50%: Continueranno a salire a ritmo costante

Il Consiglio della Bce “continuerà ad aumentare i tassi di interesse in misura significativa a un ritmo costante e a mantenerli su livelli sufficientemente restrittivi” per riportare l’inflazione al 2%. Lo si legge nel Bollettino economico della banca centrale, che dopo l’aumento dei tassi da 50 punti base del 2 febbraio, “prevede ulteriori incrementi” e “intende innalzare i tassi di interesse di altri 50 punti base nella prossima riunione di politica monetaria, a marzo, per poi valutare la successiva evoluzione”.