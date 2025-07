Bce, Buch: Bcc? “Anche le banche piccole possono essere rischiose”

Roma, 15 lug. (askanews) – Pur non volendo rispondere specificatamente a una domanda sul peso delle normative prudenziali per le banche del credito cooperativo (Bcc) in Italia, la presidente del ramo di vigilanza bancaria della Bce, Claudia Buch ha rilevato che in generale l’attività di sorveglianza effettuata dall’autorità risulta più intensa sulle banche più grandi, mentre le banche più piccole hanno minori obblighi di rendicontazione.

“Quello che facciamo è assicurare che abbiamo standard comuni in quest’area e che siano sempre proporzionali alla mole e ai rischi di queste istituzioni”, ha detto.

Peraltro, secondo Buch “in molte crisi finanziarie” quello che si è visto è che “anche le banche più piccole possono avere attività e modelli di business molto rischiosi”. Quindi che siano più piccole “non significa per forza che siano meno rischiose”, ha avvertito.

“Sulla questione delle Bcc italiane non risponderei, perché ci sono molti schemi diversi tra Paesi. Comunque – ha aggiunto – le banche più piccole hanno requisiti di rendicontazione molto più bassi rispetto a quelle grandi”. (fonte immagine: European Union).