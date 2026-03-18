Bce, Buch: rischi geopolitici priorità numero uno vigilanza banche

Roma, 18 mar. (askanews) – Per il triennio 20262028, la priorità numero uno per la vigilanza bancaria europea “è rafforzare la resilienza ai rischi geopolitici e alle incertezze macro finanziarie”. Lo afferma Claudia Buch, presidente del ramo di vigilanza bancaria della Bce, nel rapporto annuale presentato oggi dall’istituzione.

“Questo include mantenere solidi standard sul credito, livelli di patrimonializzazione adeguati e una prudente gestione dei rischi legati al clima e agli eventi naturali”, ha sostenuto.

Nell’ambito di questo lavoro, “verranno condotti degli stress test nel 2026 per identificare i rischi specifici sul settore bancario dalla geopolitica, che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla posizione finanziaria delle singole banche”, ha riferito.

“La seconda priorità si focalizza sulla resilienza operativa delle banche e sulla robustezza delle loro tecnologie. Le banche – prosegue nel rapporto – devono gestire meglio i rischi operativi, porre rimedio alle debolezze su come raccolgono e utilizzano le informazioni e assicurare che la trasformazione digitale, inclusa quella sull’uso dell’intelligenza artificiale, sia sostenuta da solidi sistemi di controllo adeguati”.