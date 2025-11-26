Bce: concentrazione rischi su Borse, clima può bruscamente cambiare

Roma, 26 nov. (askanews) – Anche la Banca centrale europea esprime preoccupazione per la corsa dei titoli azionari, dove le valutazioni appaiono tirate “in maniera concentrata” su alcuni segmenti. Nel frattempo le “sfide sui conti pubblici per alcune economie avanzate”, un riferimento che sembra riguardare in particolare la Francia, potrebbero “mettere alla prova la fiducia degli investitori”.

Tutto questo mentre il settore bancario dell’area euro appare resiliente, con livelli di patrimonializzazione solidi e ampie disponibilità di liquidità e di margini di sicurezza. Tuttavia, al tempo stesso le imprese più sensibili ai dazi commerciali e i forti legami che si sono creati con la finanza non bancaria potrebbero mettere sotto pressione anche le banche, durante eventuali periodi di tensione economica o dei mercati.

Questa la fotografia scattata dall’ultimo Rapporto sulla stabilità finanziaria, presentato oggi dalla Bce. “Le misure sulle incognite legate al commercio internazionale (in riferimento ai dazi-ndrt) si sono attenuate rispetto ad aprile, ma l’incertezza continua a covare con potenziali rinnovati picchi”, avverte il vicepresidente della Bce, Luis del Guindos.

I mercati azionari in particolare hanno raggiunto nuovi massimi storici. E secondo la Bce “il clima potrebbe bruscamente cambiare con un deterioramento delle prospettive di crescita, ad esempio, o con notizia deludenti sull’adozione dell’intelligenza artificiale”.