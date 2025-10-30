Bce conferma i tassi di interesse dell’eurozona al 2%

Firenze, 30 ott. (askanews) – Tassi di interesse sempre fermi al 2% nell’area euro. Lo ha stabilito il Consiglio direttivo della Bce, riunito ieri e oggi in trasferta a Firenze. La decisione è in linea con le attese, mentre da mesi la Bce va ripetendo di giudicare quella attuale “una buona posizione” (dei tassi) per osservare gli sviluppi della situazione e valutare eventuali mosse. Il Consiglio ha ripetutamente avvertito che le sue decisioni vengono prese volta per volta, valutando i dati e “senza vincolarsi ad alcun percorso predeterminato”.

Tra mezz’ora la presidente Christine Lagarde terrà la consueta conferenza stampa illustrativa.

Il tasso sui depositi resta quindi al 2%, il tasso sulle principali operazioni di rifinanziamento al 2,15% e quello sulle operazioni marginali resta al 2,40%.

Nell’eurozona “l’inflazione resta prossima all’obiettivo del 2%, l’economia ha continuato a crescere malgrado il difficile contesto mondiale. Il vigore del mercato del lavoro, la solidità dei bilanci del settore privato e le passate riduzioni dei tassi di interesse” restano “fattori importanti alla base della capacità di tenuta dell’economia – afferma la Bce con un comunicato -. Tuttavia le prospettive sono ancora incerte, soprattutto a causa delle attuali controversie commerciali e tensioni geopolitiche a livello mondiale”.