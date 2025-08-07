Bce continua a “non vincolarsi ad alcun percorso” su tassi interesse

Roma, 7 ago. (askanews) – Sulle future decisioni per i tassi di interesse di riferimento dell’area euro, la banca centrale europea “seguirà un approccio guidato dai dati, secondo il quale le decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione”. Lo ribadisce il bollettino economico, pubblicato dall’istituzione a due settimane dall’ultima riunione monetaria del consiglio direttivo che ha deciso di mantenere invariati i livelli di riferimento sui tassi.

La Bce continua a non sbilanciarsi sulle mosse future, facendo presagire un possibile così mantenimento dello status quo anche a settembre. Senza però nemmeno chiudersi altre ipotesi: “Il Consiglio – si legge – direttivo non intende vincolarsi a un particolare percorso dei tassi”.

Le decisioni sui tassi “saranno basate sulla valutazione delle prospettive di inflazione e dei rischi a esse associati, considerati i nuovi dati economici e finanziari – ribadisce la Bce – nonché della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria”.