Bce, Danimarca aderisce alle piattaforme di pagamento T2 e Tips

Roma, 21 mar. (askanews) – Anche la Danimarca ha deciso di aderire al sistema di pagamenti all’ingrosso T2 della BCE e alla piattaforma di pagamenti e bonifici istantanei Tips (operata dalla Banca d’Italia). Lo riferisce la Bce con un comunicato, dopo che nei mesi scorsi la Svezia era stato il primo paese extra area euro a decidere una iniziativa analoga.

La Bce e la Banca centrale della Danimarca hanno siglato un accordo per includere la corona danese nelle due piattaforme. L’intesa dovrebbe diventare operativa dall’aprile del 2025, posto che la Danimarca già utilizza il sistema T2 per la regolazione dei pagamenti in euro.

“Siamo molto contenti che la Danimarca utilizzerà i servizi Target dell’eurosistema per regolare le transazioni all’ingrosso e i pagamenti istantanei sulla corona danese – ha commentato la presidente della Bce, Christine Lagarde citata nel comunicato -. Questo rafforzerà l’integrazione finanziaria delle infrastrutture europee”.