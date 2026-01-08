Bce, De Guindos: a Eurogruppo gennaio candidature vicepresidenza

Roma, 8 gen. (askanews) – Tra poco più di una settimana inizieranno le discussioni formali sulla nomina del nuovo vicepresidente della Banca centrale europea, carica attualmente ricorperta dallo spagnolo Luis de Guindos, secondo cui è invece “prematuro” parlare del sostituto della presidente Christine Lagarde, il cui mandato scade tra poco meno di due anni.

Sulla partita delle nomine al direttorio della Bce “la prima sostituzione è la mia”, ha detto il banchiere centrale intervenendo alla conferenza “Nextspain” a Madrid. “Penso che se ne discuterà la settimana prossima all’Eurogruppo, in cui verranno presentate le candidature”.

L’Eurogruppo dei ministri delle Finanze si terrà lunedì 19 gennaio e il giorno successivo le riunioni proseguiranno allargate a tutto l’Ecofin.

“Per quanto riguarda parlare della sostituzione della presidenza mi sembra un po’ prematuro. Scade tra due anni, è un periodo di tempo molto lungo”. Intanto però circolano i nomi di diversi possibili candidati. Secondo De Guindos quando venne sostituito Mario Draghi, inizialmente Lagarde non compariva tra i papabili. “E’ un tema che coinvolge vari fattori” in cui “l’equilibrio è importante”. “Mi sembra molto prematuro parlarne adesso” e comunque sono sempre possibili “le sorprese”, ha detto. (fonte immagine: Euopean Central Bank 2025).