Bce, De Guindos: dati inflazione positivi, frenata proseguirà

Roma, 28 apr. (askanews) – Sull’inflazione, alla Bce “i dati che abbiamo adesso sono positivi e ci attendiamo che il processo disinflazionistico prosegua”. Lo ha affermato il vicepresidente dell’istituzione monetaria, Luis de Guindos durante un’audizione al Parlamento europeo.

De Guindos ha ribadito che in questa fase di elevata incertezza l’istituzione mantiene un approccio decisionale basato sui dati, in cui le scelte vengono compiute “volta per volta” dal Consiglio direttivo, senza vincolarsi a un percorso predeterminato sui tassi.