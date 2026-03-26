Bce, De Guindos: monitoriamo i dati, decisioni tassi volta per volta

Roma, 26 mar. (askanews) – Alla Bce “stiamo monitorando attentamente le informazioni che pervengono per valutare l’evolversi degli effetti della guerra sulle prospettive di crescita economiche e di inflazione. Manterremo un approccio basato sui dati e in cui le decisioni vengono prese volta per volta, per determinare l’appropriata linea monetaria e ci atterremo in maniera indefessa al nostro impegno di assicurare che l’inflazione si stabilizzi al nostro obiettivo del 2% nel medio termine”. Così il vicepresidente della Bce, lo spagnolo Luis de Guindos intervenuto questa mattina a Tallinn, ad una conferenza organizzata dalla Banca centrale lettone.