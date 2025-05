Bce, De Guindos: regole non diano un vantaggio a Stablecoin Usa

Roma, 21 mag. (askanews) – Sulle Stablecoin la posizione della Bce è che vanno scongiurate differenze normative tra Unione europea e Stati Uniti che si traducano con un vantaggio competitivo a favore delle Stablecoin americane. Lo ha spiegato il vicepresidente, Luis de Guindos nella conferenza stampa di presentazione del rapporto sulla stabilità finanziaria.

“Ci sono normative che verranno esaminate da Camera e Senato degli Stati Uniti e penso che l’approccio di Bce sia piuttosto chiaro: dobbiamo avere un terreno di concorrenza paritetico. Le leggi non devono diventare un vantaggio competitivo per nessuno”, ha detto.

“Noi abbiamo una legislazione approvata nella Ue e penso che sia molto importante per noi che non ci sia nessuna lacuna che possa dare vantaggi competitivi alle Stablecoin americane. E questa – ha detto – è l’approccio che come Bce abbiamo mentre ne stiamo discutendo con Parlamento europeo e Commissione”, per eveitare che eventuali “buchi” normativi vadano “a detrimento della Ue”. (fonte immagine: ECB 2025).