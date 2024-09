Bce, Draghi si attende “anni di inflazione e tassi alti”

Roma, 30 set. (askanews) – L’ex presidente della Bce Mario Draghi prevede per i prossimi anni un quadro di inflazione e tassi di interesse più elevati, rispetto al periodo precedente alla recente fase di elevata inflazione. “Se mi chiedono, come spesso capita, come vedo gli anni futuri, se di alta inflazione o di bassa inflazione, e se i tassi ai minimi sono probabili o no, dal mio punto di vista penso che sia molto improbabile” avere inflazione e tassi ai minimi. “Vivremo in un periodo in cui avremo pressioni da deficit troppo alti e eccesso di domanda e potenzialmente livelli di inflazione più alti e tassi più alti”, ha detto durante un dibattito all’istituto Bruegel sul rapporto che ha curato su produttività e la competitività Ue.