Bce, ecco le nuove linee guida per l’attuazione della politica monetaria

La Bce – Banca Centrale Europea ha pubblicato oggi le modifiche alle proprie linee guida sull’attuazione della politica monetaria nell’Eurosistema, applicabili a partire dal 30 marzo 2026. Secondo le novità annunciate, l’accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema sarà ripristinato per i soggetti sottoposti a un regime di risoluzione basato su una strategia di risoluzione bancaria “open bank”, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti. “Ad esempio – si spiega in un comunicato – l’autorità di vigilanza deve confermare che la controparte rispetta i requisiti regolamentari minimi in materia di fondi propri”. Come annunciato il 29 novembre 2024, alcune tipologie di attività temporanee saranno integrate nel quadro generale delle garanzie, mentre altre non saranno più accettate come garanzia al fine di rafforzare l’armonizzazione del quadro delle garanzie.

Il fattore climatico

“Al fine di proteggere l’Eurosistema da potenziali riduzioni del valore delle garanzie in caso di shock avversi legati alla transizione climatica – aggiunge le Bce – sarà introdotto un fattore climatico. Tale misura è stata annunciata il 29 luglio 2025 e sarà applicabile a partire dal 15 giugno 2026″. Gli strumenti di debito internazionali emessi presso depositari centrali internazionali di titoli in forma pienamente dematerializzata o in qualsiasi altra forma che non faccia ricorso a titoli globali fisici saranno idonei come garanzia dell’Eurosistema, purché soddisfino tutti gli altri criteri di idoneità. “L’Eurosistema si riserva il diritto di verificare che tali strumenti non comportino rischi rilevanti che possano incidere sui diritti dell’Eurosistema in qualità di detentore della garanzia”.