Bce, economisti settore privato stimano inflazione stabile al 2%

Roma, 6 feb. (askanews) – Previsioni di inflazione stabile mentre migliorano marginalmente quelle sulla crescita economica per quest’anno, secondo l’insieme di economisti e analisti del settore privato nell’area euro, secondo l’ultimo sondaggio condotto dalla Banca centrale europea. Per il carovita, gli esperti del settore privato prevedono 2% su quest’anno, sul prossimo e anche nel 2028, in linea con l’obiettivo della stessa Bce.

Per la crescita economica si attendono +1,2% quest’anno, +1,4% il prossimo e +1,3% nel 2028. Nel precedente sondaggio stimavano una crescita dell’1,1% quest’anno. Immutate anche le attese sulla disoccupazione: 6,3% quest’anno, 6,2% il prossimo è 6,1% nel 2028.

Le previsioni in questione non sono quelle della stessa Bce, ma appunto una media di quelle di analisti di banche e finanziarie private (Survey of professional forecasters). Questa ultima edizione del sondaggio è stata effettuata tra il 7 e il 12 gennaio, riporta l’istituzione di Francoforte, coinvolgendo 62 esperti.