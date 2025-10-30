Bce, fari su decisioni Consiglio a Firenze, attesi tassi fermi al 2%

Firenze, 30 ott. (askanews) – Tutto pronto a Firenze per la conferenza stampa della presidente della Bce, alle 14 e 45 Christine Lagarde illustrerà le decisioni di politica monetaria, che verranno annunciate mezz’ora prima, e da cui non sono attese variazioni rispetto al livello attuale dei tassi di interesse per l’area euro, fissati al 2% dallo scorso giugno.

Il direttorio è in trasferta nella città Toscana e oltre al vicepresidente, Luis de Guindos, Lagarde sarà affiancata da Fabio Panetta, governatore della Banca d’Italia che ha organizzato la riunione.

Nel frattempo la Bce ha già riferito che il Consiglio ha deliberato di avviare una nuova fase sul progetto dell’euro digitale, quella di sviluppo. La decisione sull’emissione richiederà il varo di una apposita legge europea, posto che avvenga nel 2026 la Bce conta di effettuare dei primi scambi pilota con la valuta digitale nel 2027 e di procedere all’emissione dal 2029.