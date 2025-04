Bce, Fmi: tagli i tassi di altri 0,25 punti e poi li tenga al 2%

Roma, 25 apr. (askanews) – La Banca centrale europea deve tagliare i tassi di interesse di riferimento dell’area euro di altri 0,25 punti percentuali, per portarti portarli al 2% e poi lasciarli a quel livello. Lo ha affermato il direttore del Dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale, Alfred Kammer durante una conferenza stampa in occasione delle assemblee primaverili a Washington.

“Quello che stiamo vedendo è che l’inflazione sta calando come atteso. L’incertezza in questa fase è bivalente ma vediamo anche un rallentamento (dell’economia) e ci attendiamo che i salari vadano di moderino come da previsioni e ci attendiamo – ha detto – che gli obiettivi di inflazione (della Bce, il 2%-ndr) saranno raggiunti in maniera sostenibile nella seconda metà del 2025”.

Inoltre il Fmi prevede che questo ritorno dell’inflaizone al 2 nell’area euro risulti “sostenibile. Pensiamo che il target possa essere raggiunto con un altro taglio da 25 punti base, ma non vediamo la necessità di andare più in basso. Poi il 2% di tassi va mantenuto”, ha detto. Kammer ha ricordato che gli effetti dell’ammorbidimento monetario si fanno sentire nell’economia con circa 18 mesi di ritardo. (fonte immagine: IMF).