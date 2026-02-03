Bce, giovedì attesa nuova conferma ai tassi di interesse

Roma, 3 feb. (askanews) – Fari dei mercati puntati sulla Banca centrale europea giovedì, al termine dei due giorni di riunioni del Consiglio direttivo. Alle 14 e 15 verranno annunciate le decisioni di politica monetaria.
Con l’inflazione sempre vicina all’obiettivo del 2%, l’attesa dominante è che vengano nuovamente confermati i livelli dei tassi di interesse per l’area euro. Il principale riferimento, il tasso sui depositi, resterebbe così a sua volta al 2%. La Bce mantiene i livelli attuali dei tassi dallo scorso giugno.
Domani una aggiunta rilevante al quadro complessivo sarà la stima preliminare sull’inflazione dell’area euro a gennaio, che verrà diffusa da Eurostat.
Altro elemento sotto i riflettori, in particolare per la conferenza stampa della presidente Christine Lagarde, alle 14 e 45, sarà quello dei cambi euro-dollaro, dopo il recente picco sopra 1,20 ai massimi da oltre quattro anni.
La forza dell’euro si aggiunge infatti ai dazi commerciali e rischia di frenare ulteriormente le esportazioni dei paesi che utilizzano la valuta condivisa. Tanto più che molti giganti delle esportazioni dell’Asia sembrano invece aver adottato una strategia che ha portato a svalutazioni delle loro rispettive divise.